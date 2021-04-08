青年向警掟磚認暴動求情稱患癌　判囚3年　官：身體欠佳非減刑因素 (13:21)

被告陳俊樂（現年29歲）報稱無業，被控於2016年2月9日在九龍豉油街，連同譚百熙及其他人參與暴動。

王官在判刑時稱，暴動罪毫無疑問是十分嚴重罪行，並引述上訴庭案例指出，考慮判刑時要針對集體行為，而非只着眼於個別的人的行為，必須大力阻嚇訴諸集體暴力及破壞的行為。當時有不少於10名軍裝警員組成防線，惟示威者人數遠超警員人數，示威者猛烈進攻，向警員投擲磚頭等雜物，當時亦有火種在燃燒，令警員處於危險，他們必然知道自己犯法，才會戴上口罩掩飾身分，以逃避法律責任。

辯方早前求情指出，被告2017年確診患上急性淋巴癌，進行骨髓移植手術後出現排斥反應，望法庭基於人道理由減刑，或以緩刑處理。惟王官判刑時表示，懲教署可為在囚者提供適切醫療服務，又引述上訴庭案例指出，犯案者身體欠佳不足以成為減刑因素，認為本案被告沒特殊情況，亦可從其他渠道申請減刑，故不會就被告的身體狀況減刑，亦不會考慮緩刑。

其他報道：23歲理大男生寓所管有胡椒彈氣槍軍刀等 加控煽動分裂國家罪還押

其他報道：17歲男生暴動罪成判入教導所 求情稱當消防員夢碎