青年向警掟磚認暴動求情稱患癌　判囚3年　官：身體欠佳非減刑因素 (13:21)

2016年大年初二凌晨發生旺角大衝突，案發翌年確診患急性淋巴癌的29歲男子涉兩度向警員掟磚，他早前承認暴動罪，案件今（8日）在區域法院（移師西九龍裁判法院）判刑。區域法院暫委法官王詩麗表示，被告案發時24歲，已是成年人，必然知道自己所作所為，他曾兩度投擲磚頭及站在人群前方，顯然是認同及支持示威者所為，令警員身處危險，考慮暴力程度及暴動規模等後，必須懲治犯案者及判阻嚇性刑罰，判處被告監禁3年。
被告陳俊樂（現年29歲）報稱無業，被控於2016年2月9日在九龍豉油街，連同譚百熙及其他人參與暴動。
王官在判刑時稱，暴動罪毫無疑問是十分嚴重罪行，並引述上訴庭案例指出，考慮判刑時要針對集體行為，而非只着眼於個別的人的行為，必須大力阻嚇訴諸集體暴力及破壞的行為。當時有不少於10名軍裝警員組成防線，惟示威者人數遠超警員人數，示威者猛烈進攻，向警員投擲磚頭等雜物，當時亦有火種在燃燒，令警員處於危險，他們必然知道自己犯法，才會戴上口罩掩飾身分，以逃避法律責任。
辯方早前求情指出，被告2017年確診患上急性淋巴癌，進行骨髓移植手術後出現排斥反應，望法庭基於人道理由減刑，或以緩刑處理。惟王官判刑時表示，懲教署可為在囚者提供適切醫療服務，又引述上訴庭案例指出，犯案者身體欠佳不足以成為減刑因素，認為本案被告沒特殊情況，亦可從其他渠道申請減刑，故不會就被告的身體狀況減刑，亦不會考慮緩刑。
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