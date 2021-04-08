23歲理大男生寓所管有胡椒彈氣槍軍刀等　加控煽動分裂國家罪還押 (12:43)

被告為理大一年級生呂世瑜（23歲），他今在庭上不時望向公眾席，離庭時向眾人揮手，並豎起拇指。呂世瑜被控無牌管有槍械、管有攻擊性武器及煽動他人分裂國家罪共3罪。無牌管有槍械修訂控罪指出，被告於2020年9月24日在其粉嶺欣盛苑的住所無牌管有一支可以發射容載胡椒粉末的投射彈的氣槍。他另被控於同日在住所管有一支伸縮棒及兩把刀。

新增的一項煽動他人分裂國家罪指稱，他於2020年6月30日至9月24日期間，連同其他人在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

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