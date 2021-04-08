17歲男生暴動罪成判入教導所　求情稱當消防員夢碎 (12:06)

現年17歲被告黃顥賢承認於2020年5月24日，在銅鑼灣琉璃街附近的興發街參與暴動。他原另面對一項傷人罪，早前已獲批准在庭留檔，不予起訴。散庭後，公眾席上多人向被告舉高手說「撐住呀！」，被告點頭，又向家人舉拇指。

法官姚勳智判刑時提及辯方求情，被告案發時就讀中四，運動成績優異，被告犯案屬一時衝動，無使用武器；並引述被告親筆求情信，稱被告已感後悔，向女事主寫了道歉信，事件令他的消防員工作夢碎，現時希望改過自身。

姚官指出，雖然案發地點距離當日有大量示威者聚集、出現非法集結的銅鑼灣崇光百貨外有一段距離，該處參與人數亦較少，但被告及他人同樣涉及堵路，而且「非常橫蠻地」不問因由便襲擊女事主，即使女事主傷勢不重，亦影響公共安全，但考慮到被告非主謀、教導所報告正面和及時認罪，決定讓被告改過自身，判被告入教導所。