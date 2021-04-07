國際特赦香港人權報告：「維護國家安全」成政府合理化政治打壓藉口 (22:28)

《人權回顧》報告集中於去年6月30日實施《港區國安法》後，以及新型冠狀病毒疫情對本港人權狀況的衝擊。報告指出，港府自2019年反修例運動後，持續打壓和平集會權利，疫情下情況進一步惡化。根據警方數字，去年須通知及已通知的公眾集會及遊行有129宗，獲發不反對通知書有87宗，即只有67%，較2019年的95%大減。

報告指出，港府因應疫情實施禁止群組聚集的「限聚令」後，最少14場公眾集會的申請被拒，包括六四晚會和七一遊行。國際特赦組織香港分會批評，政府多次以防疫為由拒絕遊行集會的申請，實質是剝奪人民和平集會權利。該會引述《約翰內斯堡關於國家安全、言論自由和獲取信息自由原則》，訂明人民和平行使表達自由，包括倡議以非暴力手段改變政府政策或更換政府，以及批評國家、政府、政府機構或官員等，不應被視為國家安全威脅。報告認為，若因公眾衛生等理由限制和平集會，有關限制必須「有必要」和「符合比例」，並參考示威者自願採取的措施，例如限制人數及戴口罩等。

報告形容，港府對「國家安全」相關罪行的定義過於寬鬆和模糊，易被濫用作任意拘捕，造成「令人深感不安的寒蟬效應」。報告舉例，最少7個政治團體在《港區國安法》通過後一星期內解散。報告又提及，人民力量譚得志去年9月被國安處就他在國安法生效前的言論，以「發表煽動文字」拘捕，其後譚得志未有被控國安法罪行，卻由專責國安法的指定法官審理，至今未批保釋。