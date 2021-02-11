新冠疫苗｜六旬婦打科興後26天死亡　專家委員會：解剖顯示心肌梗塞致死　與疫苗無直接關係 (21:56)

上述個案是本港第15宗接種新冠疫苗後死亡個案。根據資料，其中13人曾接種科興疫苗，其餘兩人曾接種復必泰疫苗。政府稱，若接獲在接種疫苗後14日內死亡並符合呈報準則的懷疑異常事件，會盡快透過新聞稿公布。

專家委員會在會上亦評估另兩宗死亡個案。其中一名67歲男子本身患糖尿病、高血壓及高血脂症，3月2日接種科興疫苗，3月13日死亡。專家委員會上月曾稱，解剖顯示男子心臟兩條大動脈99%至100%閉塞，今日再引述全面解剖報告表示，男子死於冠狀動脈粥樣硬化引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告未發現有可能因疫苗引起的免疫反應，因此委員會按世衛算法流程，認為男子死亡與疫苗接種因果關係不一致（即沒有因果關係）。

餘下一宗個案涉及62歲男子，3月8日接種科興疫苗，4月1日被診斷患高血壓，4月2日在街頭呼吸困難，救護員到場時發現他心臟驟停，他送院搶救無效死亡，專家委員會將在獲得相關初步解剖報告後進行因果關係評估。

新冠疫苗 相關報道：

再一翁打科興面癱 累計9宗 陳肇始稱逾半市民接種 方有條件復常

在內地港澳居民可免費接種新冠疫苗 需提供居住證或內地醫保

疫苗中心招聘旅遊業人員 主任競爭最激烈平均4.5人爭一職位