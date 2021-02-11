科學園宿舍「創新斗室」開幕　提供511宿位租金為市值六成 (20:31)

創新斗室提供4個房型，其中單人房及雙人房面積相同，為248平方呎，月租分別為7000及8000元；另有497平方呎的套房，可間成3間房，月租2.5萬元。此外，每層有一間2184平方呎的The Powerhub，當中設8間單人宿位及一個獨立工作空間，適合工作團隊短租工作或舉行活動，每月租金10萬元。租期分長租，3至12個月，以及短租1日至3個月。

大樓亦設3萬平方呎主題式公共空間，會議室及工作空間以外，還有Band房、遊戲空間、健身空間等。

創新斗室今年2月起開始「試住」，創新斗室副總監Vivian表示，試住反應良好，每日收800個電郵查詢。園區公司可於4月20日至5月21日期間提交申請租住，最快7月入住。入住條件採計分制，按「擇優」及「需要」評分，前者視乎個人技能是否合乎26個指定科技發展範疇；後者則為個人住址與園區的距離。此外，不論是否本地人，若在港擁有物業均不能入住。