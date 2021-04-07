黎智英李卓人楊森認前年8月31日未經批准集結准保釋　4月16日判刑 (18:45)

李卓人：公民抗命方式承擔罪責節省法庭資源

李卓人在庭外表示，由於已就本案相關的818流水式集會案上訴，既然本案確有違反法律之處，便選擇以「公民抗命」的方式認罪，承擔罪責，同時節省法庭資源。至於他另涉前年10月1日國慶日煽惑、組織及參與未經批准集結的案件，他稱仍在考慮答辯意向。

求情方面，代表黎智英的資深大律師蔡維邦提及黎智英生平，稱他對香港經濟有重大貢獻，亦促進本港傳媒業多元發展。就本案而言，蔡維邦援引朱耀明及李永達在「佔中」一案，稱兩案性質上均涉阻塞交通，但本案的案情輕微很多，而黎智英非帶領者，犯案時間短，亦不涉任何暴力或金錢利益，望法庭判以罰款或以緩刑處理。蔡維邦表示，若法庭認為須監禁，便冀法庭基於本案與2019年的社運事件互相關連，而下令刑罰與黎智英另涉的818流水式集會案判刑同期執行。

楊森：認罪不認錯 稱沒有悔意

楊森自行求情前，法官胡雅文看到其陳辭文本開首提及「認罪但不認錯，亦不會求情」，一度詢問楊森及其代表大律師陳偉彥，楊森的答辯是否確為認罪，楊森確認自己認罪及沒有悔意。

代表李卓人的大律師黃宇逸讀出李卓人親撰的求情信。信中李卓人同樣稱「認罪但沒做錯」，並引用南非前總統曼德拉1963年受審時的一句說話「我準備為此理想而亡」，稱其「理想」便是為弱勢受壓迫的人發聲。他另引述已故美國大法官金斯伯格之言：「我一直期望若法庭今天有盲點，明天就會睜開眼」，稱本港需要法律界中人開眼看到人民苦楚，繼而反映法律會因時站在市民權利及尊嚴的一方。

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