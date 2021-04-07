女子搶警槍稱「想自轟」　認企圖無牌管槍彈還押小欖候判 (19:36)

被告黃綺婷（33歲）報稱任職侍應，她承認於2021年2月9日，在東涌順東路大嶼山北警署外，搶去警員劉仲平（音譯）的警槍。

辯方求情透露，被告修讀理大設計系，惟成績不佳，後改為任職侍應，努力工作，是家中的經濟支柱，供養患有抑鬱症及強迫症的母親。被告自2019年起患強迫症及焦慮症，案發前被僱主指摘工作表現不理想。徐官聽畢求情後，強調即使被告想自殺，涉事行為有可能傷害他人，絕對不能輕視控罪嚴重性。

控方案情指稱，案發當日下午約5時，被告在大嶼山北警署外徘徊，警員劉仲平（音譯）處理一宗案件後步出警署，被告走到警員背後，企圖搶去其槍袋內的警槍，警員轉身制止不果，被告搶走佩槍，但隨即被警員搶回及制服，警員將被告帶至警署報案室。被告在警誡下稱自己「好唔開心，我想自轟」。