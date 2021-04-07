北區大埔新設分區委員會　17委員為區選落敗者 (18:00)

大埔區議會副主席劉勇威在facebook發文，稱大埔因「歷史原因」不設分區委員會，質疑近日卻突然出現2020至2022年度的「大埔分區委員會委員」名單。劉勇威接受本報查詢時表示，大埔突設分區委員會，「仲要唔叫、唔出聲」，從未向區議會提及，他說分區委並非「唔見得光」，質疑當局是否仍當區議會為合作伙伴。

區議員質疑分區委員會如「敗選者聯盟」 多名成員未經民選

劉勇威並形容分區委如同「敗選者聯盟」，當中多人未經民選，並指出其區選對手當時較他得票少逾3000，卻仍獲委任，「（敗選）說明社會不需要他，為何可以敗部復活方式走出來？」翻查資料，在2019年區選中，劉勇威獲5383票，其對手、新民黨劉文杰則有2310票，兩人相差3073票，今次劉文杰亦有在分區委員會名單之列。

區選落敗分區委成員：落選者亦有市民支持

前年區議會選舉落敗的民建聯姚銘，今次亦在北區分區委員會名單榜上有名，他向本報表示，本月收到消息獲委任為分區委員會委員，尚未開會，他稱以往亦曾在區議會上提及大埔區和北區不設分區委員會，始終應有多個渠道，讓不同人表達聲音，否則對兩區不公平。至於外界質疑為「敗選者聯盟」，姚銘稱當選者已有區議會渠道發聲，落選者亦有一定百分比的市民支持，冀可發市民發聲。

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