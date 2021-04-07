疫苗中心招聘旅遊業人員　主任競爭最激烈平均4.5人爭一職位 (17:33)

政府早前宣布為旅遊業從業員，提供於24個新型冠狀病毒疫苗接種中心工作的短期職位，今日（7日）開始招聘。旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英表示，截止今午4時，已有逾4000人申請。當中以48個主任職位競爭最激烈，開放申請6小時已有216人報名，平均4.5人爭一個位。
是次計劃招募48個接種中心主任、96個副主任及約1600至1800個登記員。截至今午4時，共有4044人申請，當中216人申請主任、305人申請副主任、3523人申請登記員，平均4.5人爭一個主任空缺、3.18人爭一個副主任空缺、1.97人爭一個登記員空缺。胡兆英表示，本預計整個計劃吸引6000至7000人申請，但現時競爭「比想像中更激烈，有點擔心會否更加出現僧多粥少情況」。
胡兆英稱，早前曾希望登記員每人上班約10日，現在會繼續與團隊商量，考慮會否縮短至每人平均上班8日，以聘用更多從業員，「希望人人受惠」。
計劃報名方式是要求申請人挑選一個崗位及一個工作地點，胡兆英說原意是希望員工能原區就業。他強調甄選制度公開，又稱因擔憂影響招聘公平性，未能透露哪個中心申請反應最熱烈。
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