楊森陳辭：認罪不認錯　行使公民權利何以要批准？ (19:02)

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楊森指出，自己以身試法是因擔心本港政局，故此要堅持示威、遊行的權利。他認為政府亂世用重典，以為嚴厲執法，大舉搜捕和起訴不同政見者，便可以震懾港人，但港人藉憲法所賦予、用和平方式表達政見的示威遊行就被禁止了。

楊森表示，承認參與未經批准的非法遊行，但不會承認做了錯事；當遊行未得警方發出不反對通知書時，他站出來參與遊行是為了堅持示威，而遊行是港人應有人權，受憲法保障，亦藉此抗議警方濫權，隨意禁止港人和平示威、遊行，剝奪港人應有的公民權利。他願意以身試法，以和平方式公民抗命，並願意接受法律的刑責。

楊森提及《港區國安法》生效及本港選舉制度修改，令「本港回歸後的民主進程全部被廢」。他說，泛民不會做所謂「忠誠的反對派」，反而會忠誠站在人民那邊，代表民眾監察及制衡特區政府施政，為港人在一國兩制的框架下爭取高度自治。

楊森陳情全文見於民主黨facebook