調查：58%市民認為傳媒批評政府有顧忌　見1997年以來新高 (17:45)

新聞自由滿意率升至前年8月以來最高 淨值仍錄負數

至於對香港的新聞自由，35%受訪者表示滿意，48%則不滿，滿意率淨值為-13%，是連續3次調查錄得負數，但較半年前上升約13個百分點，亦是2019年8月以來的新高。新聞傳媒公信力評分，以10分為滿分，則為5.08分，較半年前跌0.07分，是1997年有紀錄以來最低。

杜耀明：媒體滿意度跌 反映市民對報道內容半信半疑

浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，言論自由尺度不斷收窄，例如近期港台不時抽起節目，有媒體自我審查，政府亦緊查冊，但調查顯示市民對新聞自由的滿意淨值上升，是「幾難解釋」及值得深思，他估計與網上媒體越漸普及有關。他又認為，市民對媒體滿意度下降，是反映他們對媒體報道內容半信半疑，只會選擇特定媒體。

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