李宇軒回港後首到庭應訊　續還押案件轉介高院5月18日再訊【短片】 (17:16)

押解李宇軒的囚車下午近1時半抵達法院，由多輛警車開路，並有十多輛警方電單車尾隨，多名警員戴上頭盔擎槍戒備。

在庭上，李宇軒身穿白恤衫，不時以眼神回應旁聽者的揮手，又望向公眾席和點頭。代表控方的律政司高級檢控官李庭偉反對被告申請保釋，表示案件將於高等法院原訟庭審理。辯方則沒有保釋申請，李宇軒須繼續還押。

在上次提訊中首次代表李宇軒的大律師羅達雄，今繼續代表李宇軒；至於事務律師，則承認屬歐陽陳何律師事務所，記者在庭外問他是否陳天立時，他點頭承認。開庭前，陳天立又稱是他指示羅大律師。

代表李宇軒事務律師否認為「官派律師」

案件完結後，大批記者追訪二人，被問及是否「官派律師」，陳天立稱「絕對唔係」，記者追問如何證明，陳天立稱「我知自己唔係咪唔係」。多名記者及後追至停車場，再次問陳天立是否代表律師、有否見過家屬，他稱「我都好難做」、「唔好迫我」。記者又追問還押中的被告如何直接找到律師代表，佢稱「唔一定家屬搵律師，唔一定要接觸家屬」。

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