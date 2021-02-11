新冠肺炎｜酒吧卡拉OK麻將館業界見官員未有復業可行方案　業界：不排除進一步行動 (22:45)

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，徐德義在會上多次詢問接種疫苗的事宜，認為政府有意將業界的疫苗接種率與復業掛鈎。但梁立仁稱，業界早已提過會鼓勵員工接種，又反問當局是否得知其他已復開的行業，如健身中心、美容院及戲院的從業員接種率有多高，批評政府歧視業界，又強調業界已不能再等下去。

【17:04】因新型冠狀病毒疫情被政府勒令停業至今的酒吧、卡拉OK場所及麻將館等業界代表，連日來在政府總部外接力絕食，要求政府盡快允許復業。業界今日（7日）宣布4日3夜的絕食行動暫時結束，並稱行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀到絕食行動現場接收請願信，食衛局已派員來接收信件。

業界並已向特首辦遞交給特首林鄭月娥的信，信中要求立即讓酒吧、卡拉OK及麻將館復業，並依照牌照本身限定時間營業；確立停業準則，如需停業必須賠償；向政府追索停業賠償及資助員工生計。

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