新冠肺炎｜增8確診　兩源頭不明住屯門友愛邨愛暉樓、山景邨景富樓 (16:35)

源頭不明個案：

．個案11535：71歲女子，居於屯門友愛邨愛暉樓，4月3日頭痛，4月5日到社區檢測中心檢測，結果呈陽性。她已退休，平日會與幾名朋友一齊在屯門政府合署前空地晨運，有時會與晨運朋友去屯門栢麗廣場明星金閣海鮮酒家，以及愛定商場的經典廚房、綠茵餐廳和彩晶軒，有時去友愛街市買餸，衛生防護中心會透過安心出行通知同一時段到訪的人。病人的一名親屬及3名朋友列密切接觸者要檢疫

．個案11538：41歲男子，居於屯門山景邨景富樓高座，大廈要強制檢測。他在中環會德豐大廈工作，3月29日開始咳，但無求醫，至4月4日因膊頭痛而求醫，醫生建議留樣本檢測，其後確診。他4月1日最後上班，14名同事要檢疫。病人4月3日去過尖沙嘴海運大廈玩具反斗城，另去過旺角信和中心買遊戲；上班期間去過中環萬邦行大家樂、萬年大廈大快活午膳，並於潛伏期曾與一名同事去過中環士丹利街廿一堂用膳

初步確診個案：70歲女子，居於屯門友愛邨愛暉樓，與個案11535住所相隔一層、不同坐向，出入時使用的升降機亦不同。病人無病徵，因視力不好，平日主要留在家中，雖然獨居但有一名家人每周到訪，並有一名朋友周末會上門為她煮飯及打掃，家人及朋友均要檢疫。女病人4月6日中午因跌倒，經屯門醫院急症室入住該院內科及老人科病房，醫院進行入院篩查發現病人初步確診，同病格7名病人列密切接觸者要隔離檢疫

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，暫未見確診71歲婦人與初步確診70歲婦人有關連。張竹君不排除屯門有隱形傳播。

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