訛稱有口罩出售騙12萬元　男子認欺詐罪還押候判 (15:30)

案發時24歲的被告郭梓軒，過去曾有7項同類案底。警方案發後從被告身上及其前女友檢取合共4.9萬元，控方申請將該4.9萬元交予警方，以按比例退還款項予受害人。

控方案情指出，去年1月23日至30日，80名受害人在1個網上銷售平台上看到有外科口罩出售，並按被告指示存入50至3964元款項到被告前女友的銀行戶口，惟1月31日下午被告沒有如約到旺角港鐵站交貨，其中20至30名受害人於是到旺角警署報案。同時被告前女友收到指責她是騙子的電話，她也到旺角警署，並將戶口內合共1.4萬元款項及被告人聯絡資料交予警方。

兩日後（即2月2日）被告在旺角被捕，並在警誡下承認犯事，並稱他在事件中共收到11至12萬元款項，之後從戶口提取7至8萬元，用了其中3萬元打機。

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