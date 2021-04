3名被告依次為黎智英、楊森及李卓人,承認於2019年8月31日在香港明知而參與一個未經批准集結。黎智英現因涉違反《港區國安法》而還押,他早上步進犯人欄時,庭內公眾站起向他揮手說「Jimmy早晨呀」,他揮手回應。至於李卓人在承認控罪時說:「I plead guilty, but I've done no wrong, the history will absolve us. (我認罪,但我無做錯,歷史會判我們無罪)」。

本案為15名泛民涉及4宗反修例未經批准集結案的第二宗,緊接於上周四(1日)裁決的「818流水式集會」案,被裁定組織及參與未經批准集結兩罪罪成的何俊仁及吳靄儀亦有到場支持。