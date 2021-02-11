新冠疫苗｜帶變種病毒個案四成菲律賓抵港　許樹昌：政府需研要求外傭來港前打疫苗 (22:34)

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，近期菲律賓入境的新型冠狀病毒個案佔變種病毒個案四成，很多是外傭，相信政府要考慮需否要求中介人安排外傭來港前接種新冠疫苗；政府亦要考慮應否暫禁菲律賓航班來港，但家庭請外傭會很難，政府須衡量很多因素。
香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Estrada認為，要求外傭來港前接種疫苗的做法可接受，但她稱菲律賓當地疫苗不足，是否能夠提供予外傭接種亦成問題；若需要付費，她關注是否由僱主支付。Shiella Estrada稱其協會的外傭當中，一半人願意接種疫苗，當中大部分人傾向接種復必泰疫苗，另有少數外傭應僱主建議接種科興疫苗。
僱傭代理協會：印尼領事館將與港府商接種疫苗後縮短檢疫
香港僱傭代理協會主席張結民表示，數日前曾與印尼領事館商討，如外傭可於來港前接種疫苗，抵港後將檢疫時間縮短至14天的方案，他引述領事館稱稍後會與港府討論。他稍後亦會聯絡菲律賓領事館商討上述方案，相信兩地政府會探討可否將外傭納入優先群組，提供免費疫苗。他補充，中介公司贊成該方案，因僱主可因此節省7天檢疫的費用。
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