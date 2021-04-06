安達邨男賊入屋猥褻12歲女童兼拍片　與女竊匪同落網 (18:18)

涉案男女活躍於深水埗區一帶，居無定所，有多個藏身地點。警方接報後，於復活節期間動用秀茂坪警區所有刑偵探員，翻查閉路電視片段，並鎖定目標男女，先於周日（4日）晚上11時許拘捕一名38歲女子，在其身上檢獲小量海洛英。警方其後部署埋伏行動，在今早（6日）7時許拘捕一名47歲男子，並在其手機找到涉案影片。二人涉嫌爆竊、向16歲以下的兒童作出猥褻行為及藏毒等罪被捕。

被捕二人報稱無業，為同黨關係，有刑事紀錄。警方正調查二人是否在藥物影響下犯案，亦將被捕男子的手機交電腦專家檢驗，檢視是否尚有其他事主。

案情顯示，二人在安達邨內搜尋爆竊目標單位，欲進入其中一個目標單位時，發現屋內只有一名12歲女童。二人先以派口罩為由利誘女童開門，女童拒絕；二人再威脅會通知房署，收回其家中的狗。女童遂開門，女賊人即進入屋內大肆搜掠，搶去1300元現金、頸鏈及手提電話，總值5600元。男賊人更對女童上下其手，並拍下影片。二人其後逃去，女童遂報警求助。

警方表示，女童就讀初中，與母親同住，案發時被獨留在家。被問及警方會否追究其母親獨留兒童在家，秀茂坪警區偵助理指揮官（刑事）馬怜昊稱，會諮詢律政司意見，考慮檢控其母親是否符合公眾利益。他又指出，由於案件涉及嚴重猥褻行為，警方已緊急聯絡醫管局及社會福利署跟進，社署已派出一名社工跟進及輔導案中女童及其家人。秀茂坪警區重案組第一隊主管潘崇禮呼籲，切勿獨留兒童在家，亦應提醒兒童勿隨便開門給陌生人進入。