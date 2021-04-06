美食節按屆少43萬人次入場　參展商：生意額大跌不夠付場租 (18:00)

「大德海味」連續7年參與美食節，其銷售經理王先生說今年生意最差，較上屆大跌約七成，生意額不足以支付3萬元場租。他說，秋冬是海味銷售旺季，故很少參與春日美食節，但無奈疫情令「冬日美食節」延期至「春日美食節」，100元以下貨品較暢銷，但逾千元的花膠、海參則少人問津。

檔主稱「攤擋內飲水都被人話」 日後未必再參展

賣台灣食品凍貨的哈特有限公司營業經理區先生說，美食節人流較往年減半或以上，生意較往年跌兩成。他慶幸一早決定今年薄利多銷，「如果唔係（生意）更加慘」。他批評主辦單位安排差，「連攤擋內飲水都被人話」，「好唔人道」，但又沒有預留場內空間讓職員飲水，稱日後未必參與同一主辦單位舉辦的展覽。

美食節網站數據顯示，2016年同期展覽總入場人次達131.1萬，2017年有142.9萬人次入場，2018年更升至145萬人次，2019年回落至135萬人次。

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