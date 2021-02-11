新冠肺炎｜鯉魚門市場納強制檢測　商戶嘆生意跌「街坊都唔敢來」　有市民開水喉洗銀紙 (17:10)

賣中式包點的恒發糕點店員劉小姐表示，往常賣12元3個包點，昨日傳出有確診者曾到訪鯉魚門市場後，今早已減價至10元4個包點，但見人流疏落，今午已再「割價」至10元5個包點。

強記蔬菜員工陳小姐工作時有戴上膠手套，她稱今日生意較往常少三分之二，「本身假期尾，生意應該很旺」，又說今日可能會提早收檔，再排隊接受檢測。陳小姐說，自從爆出疫情後，有部分街坊買魚後，會在市場內的洗手盤清洗銀紙。

有街坊笑言鯉魚門市場今日「人少了，行得舒服咗」，街坊陳先生表示不知有確診者到過該市場，但他亦不擔心，「大家戴足口罩，你睇泳池全部人都無戴口罩都唔驚啦」。70多歲周女士稱擔心疫情，但亦需要買餸，所以會一口氣買兩天的餸，買完就趕快離開。

新冠肺炎 相關報道：

增7確診 3本地個案包括12日大男嬰 本港爆疫以來最年幼確診者

何栢良：政府應考慮禁止菲律賓、印度及巴基斯坦航班來港