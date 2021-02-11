新冠肺炎｜鯉魚門市場納強制檢測　商戶嘆生意跌「街坊都唔敢來」　有市民開水喉洗銀紙 (17:10)

3名新型冠狀病毒確診患者先後到過鯉魚門市場，街市被納入強制檢測。本報記者今日（6日）觀察，市民進入鯉魚門市場多是伸手掌探熱，鮮有人掃描安心出行二維碼。市場內的喜記鮮魚，其店員楊小姐表示，今日人流極少，生意大跌三分之二，「估起碼（人流和生意額）跌一星期，街坊都唔敢來」，希望政府資助受影響商戶。
賣中式包點的恒發糕點店員劉小姐表示，往常賣12元3個包點，昨日傳出有確診者曾到訪鯉魚門市場後，今早已減價至10元4個包點，但見人流疏落，今午已再「割價」至10元5個包點。
強記蔬菜員工陳小姐工作時有戴上膠手套，她稱今日生意較往常少三分之二，「本身假期尾，生意應該很旺」，又說今日可能會提早收檔，再排隊接受檢測。陳小姐說，自從爆出疫情後，有部分街坊買魚後，會在市場內的洗手盤清洗銀紙。
有街坊笑言鯉魚門市場今日「人少了，行得舒服咗」，街坊陳先生表示不知有確診者到過該市場，但他亦不擔心，「大家戴足口罩，你睇泳池全部人都無戴口罩都唔驚啦」。70多歲周女士稱擔心疫情，但亦需要買餸，所以會一口氣買兩天的餸，買完就趕快離開。
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