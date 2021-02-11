修改選舉制度｜劉慧卿：制度局限民主派參選很屈辱　麥美娟：議會應多理性的人 (17:05)

劉慧卿較早時接受有線新聞專訪稱，民主派不應參選，「如果制度本身已經那麼局限，很辛苦或者很屈辱，怎樣做議員呢？」她在節目後亦解釋，以往參選時，資格審核只局限於她是否香港永久居民身分等，但日後參選人需從5個界別取得提名，在此制度下候選人「不太有尊嚴」。

麥美娟在節目中表示，修改選舉制度後議會界別增加，更具廣泛代表性，她稱以往議會選舉導向，在較爭議的問題上，議員會為自己界別、區域利益爭拗，她稱日後議員不再是精於選舉工程或「做show」，而是需要務實參政。麥美娟解釋，以往有能力的人，未必精於參選、吸引他人眼球，認為要均衡參選。

修改選舉制度 相關報道：

曾國衞：考慮法例夠否處理白票 陳弘毅：投票自由毋須管 蔡子強：未聞有地方不允投白票（4月4日）

鄭若驊：資審委審查參選人不設追溯時限 10年前言論引致現今行為亦考慮（4月3日）

外交部駐港公署譴責美駐港官員評選舉制度 稱「港人不吃這一套」（4月2日）

美領事史墨客：新制度「巨大倒退」 將不會得出有意義民主結果（4月1日）

曾國衞：倘官員有參選意願 應辭資審委職務（3月31日）