新冠肺炎｜港增16確診　源頭不明男子旺角豐澤工作　油塘邨華塘樓、鯉魚門巿場納強制檢測 (16:46)

源頭不明個案詳情：

．32歲男子（個案11512）

．居油塘邨華塘樓，約5、6名家人須檢疫

．3月30日喉嚨痛、眼腫，4月1日和2日曾到私家診所求診

．於惠豐中心豐澤電器工作，負責銷售電話、相機、美容儀器，工作時有戴口罩，3月22日最後上班，衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為傳染顧客的可能「好微」，工作處所列強制檢測是為確定染疫與同事或顧客有否關連；數十名同事須檢疫

．患者的太太於3月24日在聯合醫院生產，患者於3月23日至26日曾到醫院，多是於走廊等候、送物資和接太太出院，沒有進入病房及產房；潛伏期間3月19日及27日曾到觀塘母嬰健康院

．患者於3月28日至4月3日每日早上短時間在鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場買餸，其間有戴口罩。張竹君表示，早前有兩名確診的油麗邨居民（個案11492、11493）亦曾於3月24日至29日下午前往同一市場，3月24日後在鯉魚門市場逗留逾兩小時的人須接受強制檢測；街市須大清洗

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