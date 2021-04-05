油麻地幼童衝出馬路　小巴及時煞車　司機：大家都避過一劫 (22:56)

根據網上流傳的閉路電視片段，該幼童與一名相信是其家長的白衣婦人正在行人路上，其間該幼童突衝出馬路，白衣婦隨即尾隨欲把幼童抱回行人路，當時一輛小巴高速駛至，險撞及二人，幸小巴司機及時煞車，於幼童面前不足一個身位停下，白衣婦隨即把幼童抱回行人路。

涉事小巴司機姓張，人稱忠哥，50歲，駕駛來回元朗至佐敦的小巴線已26至27年，近十年未有遇上交通意外。他稱，昨日2時許開工，駕駛第一轉車，剩下一個乘客，當時經上海街駛回站頭，突聽到行人路上有女子高呼，並見一南亞裔男童跑出馬路，當時只有兩、三秒時間作出反應，「我盡量踏迫力、扭軚」，小巴急停未有釀成事故，「大家都避過一劫」。

他表示，該處平日較多南亞裔小孩在街上跑跳，故特別留神；事發後女子立即抱走男童離開，未有言謝，途人則舉拇指稱讚；其他司機亦有讚他反應快，他則稱是自然反應，「我都驚佢衝入我車底，咁就一世」。育有一子一女的他說，希望外出時父母拖緊小朋友，不要讓他們亂走。

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