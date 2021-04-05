新冠肺炎｜復必泰今復打　中山紀念公園體育館疫苗中心近百人輪候 (12:57)

復必泰疫苗早前有批次出現包裝瑕疵，當局上月24日起暫停接種近兩周。年過60歲、患糖尿病的尤先生今早到場接種，他稱上月11日接種了第一劑復必泰疫苗，一度擔心不能如期在今天接種第二劑，認為不用改期是較幸運。他又稱復必泰疫苗在外國已大量接種，對疫苗安全有信心。

68歲的徐先生亦如期於今天接種第二劑，他說對政府及藥廠有信心，認為小部分疫苗有問題不代表所有都有問題，相信專家會調查及改善。

當局早前表示，已預約在本月4日或之前接種第二劑復必泰疫苗的市民，會獲安排在本月5日至10日其中一天的指定時段接種。72歲的甄女士稱，原本預約於本月1日接種第二劑，現時獲安排於本月7日下午5時許接種，但她預訂了當晚深夜前往美國的航班，認為接種後再前往機場太趕，亦沒時間休息，感到無助，希望改於較早的時段接種。

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