新冠疫苗｜袁國勇接種第二劑復必泰　稱港大等抽樣檢查疫苗無發現細菌真菌 (13:14)

袁國勇稱，港大及瑪麗醫院先後以染色及核酸測試方式檢驗250劑復必泰疫苗，當中沒有發現細菌。他又稱，衛生防護中心實驗室亦檢驗了250劑疫苗，未發現有細菌及真菌。實驗室另外進行內毒素測試，未有發現疫苗內含內毒素。

袁國勇認為，近日確診數字低與假期檢測減少有關，預計復活節假期後個案會浮現，甚至有群組爆發。對於社交距離措施安排，他表示「明白業界好慘，好多人失業」，但認為業界和政府要抉擇，想重複在放寬和收緊的循環之中，或是待完全「清零」後才放鬆。

他強調傳染病學專家「只係想香港好」，社交距離措施並非想令業界結業，認為要恢復所有商業活動便必須先「清零」，否則一旦放寬，隱性傳播鏈再出現，只會造成惡性循環。

除了袁國勇，醫管局前主席梁智仁及香港大學內科學系榮休教授楊紫芝今早均有到場接種第二劑復必泰疫苗。

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