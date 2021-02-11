12港人案｜5人提堂續還押至5月訊　遣返港後首度庭上見　黃偉然母稱「好開心」 (12:25)

機械技工黃偉然（29歲）被控一項製造爆炸品罪，涉及製造俗稱DNT的強力炸藥。黃偉然由律師文浩正代表，裁判官將案件押後至5月3日再訊。

港大生郭子麟（19歲）面臨各一項暴動及「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪。郭子麟由大律師黃錦娟代表，其案件押後至5月5日再訊，以待控方準備轉介至區域法院的文件。

公開大學學生張俊富（22歲）、無業的張銘裕（20歲）和IVE學生嚴文謙（21歲）同被控一項串謀有意圖傷人罪。3名被告分別由大律師鄧灝程、朱寶田和鄺展鴻代表。案件押後至5月3日再訊，屆時將處理充公保釋金事宜。

5名被告出庭時精神不俗，不時望向親友示意。張俊富、張銘裕和嚴文謙步入羈留室之前，一起向公眾揮手道別，其中一人豎起拇指。據了解，眾被告的14日檢疫期今日完結，代表律師今早才可以見被告，於法院羈留室索取指示。

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