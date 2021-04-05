名潮食館引數據反駁換氣量不足　政府：調查過程無出現漏洞 (09:23)

K11 MUSEA名潮食館2月尾爆發新型冠狀病毒感染群組，港大微生物學系講座教授袁國勇3月1日到場視察後曾稱，店內鮮風量未達牌照要求或致爆疫。惟名潮食館上周稱，機電署其後委派合資格專家到場測試，證實有足夠換氣量，符合牌照要求。政府今日（5日）凌晨發稿，澄清沒有任何一個部門（包括機電工程署）曾獲委聘進行名潮食館所提及的研究，強調現時資料未有顯示調查過程出現漏洞。
政府稱，工程師在名潮食館現場調查進行量度後，袁國勇召開會議，讓跨專業團隊的成員聽取匯報，並就初步結果和建議達成共識。結論指出，爆疫原因很可能是出現爆發的下層堂食範圍，其若干部分的每小時換氣量偏低（1.2及2.1），並稱雖然其他兩個部分的每小時換氣量為6.1及6.4，但這成因較由鄰近茶水間出現接觸傳染的機會為高。
政府強調，參與K11 MUSEA調查的專家已全面考慮所有證據，並基於科學證據及專業知識履行責任及作出判斷。政府並認為，有評論稱食肆座位間與廚房的空氣流通應一起計算屬不正確，指出法例要求座位間與廚房須為兩個個別的通風系統，而食物業牌照的申請指引也明確交代這點。
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