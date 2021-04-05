名潮食館引數據反駁換氣量不足　政府：調查過程無出現漏洞 (09:23)

政府稱，工程師在名潮食館現場調查進行量度後，袁國勇召開會議，讓跨專業團隊的成員聽取匯報，並就初步結果和建議達成共識。結論指出，爆疫原因很可能是出現爆發的下層堂食範圍，其若干部分的每小時換氣量偏低（1.2及2.1），並稱雖然其他兩個部分的每小時換氣量為6.1及6.4，但這成因較由鄰近茶水間出現接觸傳染的機會為高。

政府強調，參與K11 MUSEA調查的專家已全面考慮所有證據，並基於科學證據及專業知識履行責任及作出判斷。政府並認為，有評論稱食肆座位間與廚房的空氣流通應一起計算屬不正確，指出法例要求座位間與廚房須為兩個個別的通風系統，而食物業牌照的申請指引也明確交代這點。

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