本港最大宗可卡因販毒案　警檢9.3億元可卡因　兩青年被捕 (12:49)

兩名被捕人分別為報稱兼職舞台技術員的25歲李姓男子，及19歲陸姓男跟車送貨工人。二人各被控一項販毒罪，案件後日（6日）於沙田裁判法院提堂。

警方毒品調查科人員根據線報獲悉，近日有販毒集團從海外偷運可卡因到港。警員經深入調查，上周五下午於火炭坳背灣街一工廈外，截查一名離開的男子。警員於該男子的手推車發現5個紙箱，內藏150磚、共重165公斤可卡因。警員隨後押解該名男子到一單位，再於單位內檢獲450磚、共重495公斤可卡因、多個防水袋及尼龍袋。男子涉嫌販毒被捕。

警方調查後相信，部分可卡因已轉運到由同一販毒集團租用的小型倉庫內，警員翌日（3日）清晨再採取行動，於沙田崗背街一私人屋苑外截查一名可疑男子，在一單位內檢獲42塊、共重46公斤的同款可卡因，該名男子同涉販毒被捕。警方於行動中檢獲的可卡因共重706公斤、市值約9.35億元，毒品數量及價值均較2011年破獲的567公斤可卡因案高，為歷來最大宗可卡因販毒案。

毒品調查科高級警司（行動）吳國章指出，販毒集團以防水袋及膠紙密封毒品，經水路從南美運送到香港附近海域，再由快艇走私來港，手法有別於過往將毒品混入商品作掩飾。吳解釋，以防水袋販毒的手法於60-70年代常見，80-90年代販毒集團改以貨櫃販運毒品，已較少用防水袋。吳續說，由於檢獲的防水袋仍濕，相信該批毒品近日才到港，毒品流向仍有待調查，警方仍在追蹤集團主腦及其他成員。

公屋單位檢1500萬元毒品 六旬漢被捕

另外，毒品調查科人員上周五於秀茂坪安泰邨一公屋大廈截查一名61歲男子，在其身上檢獲約1公斤冰毒。警員隨後在一單位內再檢獲28公斤冰毒及400克海洛英磚，行動中檢獲的毒品共重29.4公斤、市值約1500萬元。該名報稱為地盤工人的61歲男子涉販毒被捕。毒品調查科警司（行動）鄒旺忠表示，被捕人為販毒集團的存貨及派貨人，毒品以茶葉包裝作掩飾，產地為東南亞，警方相信有部分毒品已流入市面。