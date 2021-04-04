派對房間餐飲處所違例營業　4人被捕　67人涉違限聚令遭票控 (12:29)

觀塘警區雜項調查隊昨晚11時許突擊搜查觀塘成業街19至21號及15至17號兩個工廈單位，搗破兩間違規經營的派對房間，一名34歲張姓男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。兩個單位內共22男14女（年齡15至47歲）涉嫌違反限聚令遭票控。

油麻地分區雜項調查小隊根據線報及經深入調查，昨日晚上約10時突擊搜查油麻地彌敦道520號一單位，發現一派對房間懷疑違規經營及無牌賣酒，一名39歲王姓女負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。警員檢獲148罐啤酒及54支烈酒，總值約1萬元。

灣仔分區特遣隊聯同機動部隊昨日晚上突擊巡查灣仔道一大廈，發現兩間餐飲業務處所於晚上10時後仍然營業，59歲陳姓及曾姓男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警方將檢控二人。另外，場內19男12女顧客（年齡25至61歲）涉嫌違反限聚令遭票控。