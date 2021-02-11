修改選舉制度｜曾國衞：正考慮法例是否足夠處理白票　若有需要修例時會調整 (21:56)

曾國衞今日出席商台《政經星期六》時被問到，鼓吹冷待或杯葛選舉是否屬操縱、破壞選舉的行為，他稱目前有不少法例規管選舉的行為，確保選舉公開公正誠實，《基本法》附件一、二的說法是要採取措施、依法規管這些情況，政府會檢視近年選舉相關的違法情況、未來會否有這類情況、在法例上是否已足夠堵塞、需否另外採取措施。

被問到會否擔心選舉投票率不如以往踴躍，曾國衞說會努力爭取投票率，官員已馬不停蹄向市民解說，未來會呼籲市民積極投票。

民主黨主席羅健熙不回應會否呼籲支持者日後投白票，但稱現時坊間是呼籲杯葛選舉。他認為，這些不同的想法不是想影響賽果，而是認為修改選舉制度後「已不關我事、失意義」。他批評，若曾國衞認為呼籲投白票是操縱選舉，是「不用腦」，因白票不會影響選舉結果；如果不許市民投白票，反問是否要記名投票，追蹤投白票者作懲罰。

民建聯主席李慧琼認為，一切違法操控選舉的行為肯定要規管，因這些行為根本是違法；但在法例容許下的投票行為，包括不投票、投白票，現在是容許的，除非這些行為走到極端甚至破壞選舉公平公正，否則她認為無問題。

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