獲安排入古洞農業園工地視察　長春社：「移植」表土應確保符耕作用途 (21:50)

長春社稱，政府表示會移走現時臨時通道、用作復耕的農地上的碎石；復修農地時，會改良土壤物理性及保養泥土；考慮將非農耕土地移到需復修的農地上；未來會考慮鋪設較大型的石屎板代替碎石；並已聘請獨立生態顧問，就部分受影響的港油麻藤制訂補償方案，另會減低工程對天然河流的影響。

長春社認為，鋪設石屎板可避免與表土混雜，事後移走也較容易，對農地的影響相對較小，但石屎板面積、臨時工程路的走線、闊度等需仔細研究，避免再不必要地壓實農地，增加受破壞農地的範圍。而「移植」表土的建議，長春社認為須先檢驗清楚表土的質素，確保符合耕作用途。

至於港油麻藤的處理，長春社認為「保留永遠好過補償」，現時劃設的「樹木保護區」保住了部分港油麻藤。而部分與工程範圍重疊的港油麻藤，長春社期望部門在詳細設計階段再仔細研究，減低對港油麻藤，甚至其依附的大樹的影響。

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