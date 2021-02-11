新冠肺炎｜新都城商場地下街市早上停開　市民摸門釘　檔販稱失黃金時段生意 (18:09)

當局昨日（2日）公布確診新型冠狀病毒、感染源頭不明的33歲男子，在潛伏期和傳染期內多次到將軍澳新都城中心二期商場買外賣，商場昨晚關門清潔，至今午（3日）3時重開。有市民今早到商場地面的尚鮮市場始發現「摸門釘」，有檔販批評停開決定「太急」，損失早上黃金時段生意，現時要忙於散貨。
尚鮮市場隨新都城中心二期商場停業及重開，今午約2時45分已有10多人在街市門口等候開門「買餸」，但下午3時正街市重開後，部分魚檔、菜檔、豆腐檔仍未營業。居於附近的周女士今早到街市始發現「摸門釘」，惟有下午折返，她稱街市半日無開門「菜都貴咗幾蚊」，只能無奈接受，又說「想買魚都無」，要再去超市購買。她認為商場關閉應早點通知街坊，避免白行一趟。
菜檔「坤安蔬菜」負責人何先生說「影響就有啲」，人流大減一半，且早上買菜的街坊會轉去其他街市，損失早上黃金時段生意，對今日生意額「唔樂觀」，現時務求散貨。
新都城二期商場商店Primo Mart職員說，昨日假期首日商場明顯多人，但政府公布有訪客確診後，商場即變得「好靜」，今日非常冷清。藥妝店莎莎的職員亦說人流下跌逾半。
新都城二期商場到訪者：未收安心出行通知
另外，商場地下巴士站旁的檢測站，下午4時仍有逾百人「打蛇餅」等候檢測。常到商場用膳的林先生排隊約80分鐘檢測，他認為檢測站應搬至附近球場，空氣較流通。他又透露，過去進入商場都有掃描「安心出行」二維碼，至今未收到潛在感染通知。被問會否覺得該程式無用，他說「我唔識（科技），盡量配合政府」。
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