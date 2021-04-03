海關三跑對開檢3100萬走私貨拘一人　首檢「挖掘機」顯示卡 (16:58)

有組織罪案調查科高級監督胡偉軍稱，昨凌晨2時許，關員發現一艘形迹可疑漁船慢駛向三跑附近海面，並混入在場工作的工程船，漁船其後停下及關燈，一艘快艇駛近漁船，漁船上的走私分子用吊臂，將走私貨物從船上吊到快艇。海關出動兩艘高速截擊艇，走私分子同時跳上快艇往內地方向逃去。

海關其後在漁船上檢獲大批走私貨物，包括市值約1600萬元的名貴食材、1200萬元的電子產品、名牌化妝品、酒等。另外，海關亦檢獲288張用於虛擬貨幣挖掘機的顯示卡，顯示卡上月中於全球發售，顯示卡插入電腦後可加速運算，令挖礦機挖出更多礦洞，提升挖到虛擬貨幣的機會率。

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸表示，近日內地對高價貨物有龐大需求，走私分子提升船隻性能，例如加大船隻體積、用較大馬力外弦機，提升速度至40至50海哩等。他指本案的現場距離香港邊界僅4海哩，快艇長10公呎，配備4副每副300匹的外弦機，時速估計超過60海哩，上貨之後只需4分鐘便可離港水域。

黃雅綸續說，快艇無採取直線加速路徑，反而在有逾百隻工程船的限制區左穿右插，其間亦無亮起航行燈，海關追截約10分鐘，快艇最後在本港以西海面離開本港水域。