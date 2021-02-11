修改選舉制度｜鄭若驊：資審委審查參選人不設追溯時限　10年前言論引致現今行為亦考慮 (12:56)

人大常委會周二（3月30日）通過修改《基本法》附件一和二，修改香港選舉制度。特首、選舉委員會及立法會選舉將設資格審查委員會（資審委）審核參選人資格，律政司長鄭若驊今日（4月3日）在港台節目《星期六問責》稱，難以就審查參選人的追溯期劃出時限，因此所有關於參選人、有可能懷疑其擁護效忠特區的資料，資審委都應考慮。
鄭若驊稱，審查參選人需觀乎上文下理，不能限定只考慮其3年內或5年內的言論，「可能噚日講嘅嘢更有用過10年前，但亦有可能10年前嘅嘢引致噚日講嘅嘢有聯繫」，因此難以定出特定時限。
曾國衞：不排除警方國安處主動向國安委或資審委提交情報
政制及內地事務局長曾國衞在同一節目被問到，警務處國安處會否主動向資審委提交有參選人違反《港區國安法》或不符合宣誓效忠特區的情況，他稱一般情況，資審委認為有需要時會尋求國安委意見，但若國安處「明知嗰個人有問題，或者知道佢公開話要參選，資審委又未通知，會唔會主動去（調查）呢？」，認為若主動提供情報「都合情理」。
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