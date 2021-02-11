美食節開鑼場內禁飲食　檔主：熟食生意跌三成　顧客：無得試食毫無吸引力 (18:13)

原定去年底舉行的第18屆美食節延至今日（2日）開鑼，一連五日在灣仔會展舉行，但場內禁止飲食，市民只能將試食品帶離現場享用。靠試飲招徠生意的商店慨嘆生意大跌三成，難說服顧客購買。有市民就認為沒有試食「完全無吸引力」，轉為花錢購買消毒用品。
以往靠試飲招徠生意的茶葉商店「醉茶」負責人鄭先生說，不能提供即場試飲令生意大跌三成，就算提供外賣包裝的試飲茶水讓顧客帶離現場，「回頭購買率」甚低，但一早已交場租，迫於無奈要照常開檔。
九記食品廠職員李小姐說，公司原本只打算做熟食檔，但後來因疫情未知能否推出熟食檔，攤檔部分位置轉賣凍貨，反而深受市民歡迎，半日賣出逾700包冷凍魚蛋燒賣，一度缺貨，屬「預料之外」，但熟食檔生意則較預期差逾三成。
往年經常參與美食節的蔡女士說，「無得試食差好遠」，以往「試食完會買」，但現時「完全無吸引力」，反而多花錢買消毒用品，但明白若除罩進食感染新型冠狀病毒風險較高，故在現場買熟食外賣到朋友家享用。
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