海洋公園遊人多難保持距離　媽媽攜女入園稱「復活節梗係要出嚟玩」 (17:55)

葉女士帶同兩歲女兒入海洋公園，她稱每兩個月會帶女兒遊園一次，今特意安排下午入園，以避開人潮，又稱場內社交距離措施「一般般」，「人一多，地下劃晒線都好，大家都係貼得好埋」，但她稱大家均有佩戴口罩，故沒有特別憂心。洪女士與丈夫牽着兩歲女兒入場，她稱這是一家三口首次遊海洋公園，主要是帶女兒看看企鵝，而早前海洋公園多次關閉，所以一直未有機會，現趁公眾假期預約入園。

至於旁邊的海洋公園萬豪酒店，下午3時起接受住客登記取房，但下午2時已有逾20人在櫃枱前排隊登記。鄭小姐一家四口今午登記取房，她稱2月花約3000元預訂了房間，作為復活節假期節目，「都覺得（防疫方面）幾危險，所以唔會游水」。但她又稱今日乘港鐵到場時已見很多人，酒店亦多人排隊，認為大家畢竟已抗疫逾一年，在復活節假期難免防疫會鬆懈，她預料復活節假期後隨時又會再爆疫。

吳先生一家四口亦排隊登記取房，他的6歲和8歲女兒均稱取房後想立即去泳池游水。吳先生稱一家人曾住過迪士尼樂園的酒店、黃金海岸酒店，今次則住海洋公園萬豪酒店，「無得去旅行，困住喺屋，都要帶小朋友去玩吓嘅」。鄒先生亦是一家四口入住酒店，他稱今年已第二次入住該酒店，「都無得擔心咁多，唔通邊度都唔去咩」。

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