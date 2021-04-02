市民趁長假期提早拜山現人潮　多人除口罩群聚 (15:32)

陳氏家族約30名子孫今早10時一同祭祖，陳先生說不知道拜山有限制人數，「一家人幾兄弟嘅家庭拜老豆，中國人要一家人一齊拜祭，唔應該分開拜」，反問「拜山得一個祖墳，點樣隔開4人一組？」，又說今日是假期首日，亦有巴士上山，方便親戚聚首一堂。

李女士一家10人同行，因去年春秋二祭時疫情未放緩，不敢外出，相隔一年後才祭祖。她認為政府標準不一，放寬宗教聚會，但沒有放寬拜山的限聚人數，沒有體諒民間感受，批評「呢個政府唔會睇人㗎嘛」，祭祖時分開4人一組亦「唔可行」，墳場亦人多擠迫，很難做到保持社交距離。

45歲林太偕同姨母拜祭祖先，她起初在墳前脫下口罩，接受記者訪問時隨即戴好口罩。她說今日十分炎熱，脫口罩「抖氣」亦可以理解，稱只會在拜祭位置且沒有其他人時脫口罩。她亦認為拜山人數較預期多，稱平時提早祭祖較少遇到「打蛇餅」排隊等車情況，今日則上下山都要大排長龍，相信市民趁長假期提早拜山。

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