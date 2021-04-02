黃埔財困男斬妻自刎雙亡　鄰居稱死者夫婦好人未聞傳爭執 (11:55)

鄰居喻太表示，因夜班工作甚少與涉事一家碰面，但形容他們一家「好好人」，昨日事發時留在房間內未聞異樣聲音，及後接獲丈夫的朋友通知才得知事件。她稱對方單位沒有傳出爭執聲，偶爾有彈鋼琴聲，又稱對方偶爾有朋友登門拜訪，「睇落居住條件幾好」。喻太形容男死者外表年輕，女死者則是「比較靜、好平凡一個女人」，對發生今次事件感可惜，稱事主兩名兒子「咁細個咁聽話，自己要死算數啦，唔好搞到屋企」。

喻先生則稱自己昨晨7時許坐在窗邊用電腦，也沒有聽到爭執聲，對發生血案感意外。他說死者一家入住該單位約5年，從未傳出爭執聲，兩夫婦待人十分客氣，出入會與鄰居打招呼，男戶主倒垃圾時亦先禮讓鄰居。對於案中男死者疑因生意失利致壓力爆煲釀慘案，喻先生認為是「冇辦法」，稱自己的長子原從事鑽石批發，亦失業需轉行送外賣幫補生計，斥港府無能令全民失業。

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