空殼公司招財困者作傀儡簽8500萬卡數　警拘24人涉串謀詐騙及洗黑錢 (11:43)

毒品調查科財富調查組總督察張恒暉表示，涉事集團開設一個報稱從事派對房間公司，並設立信用卡商戶戶口，集團成員再成立多間空殼公司，招攬多名因財困借出個人資料的人作傀儡，以及向他們提供虛假僱員紀錄及入息證明，到不同信用卡公司申請逾200張信用卡，傀儡其後再利用信用卡到涉事派對房間公司作大量簽帳，於2019年1月至去年7月期間曾簽帳逾8500萬元，平均簽帳4萬元，單一最大簽帳達12萬元。

該詐騙集團取得款項後，會以現金提款、轉帳至成員名下其他戶口清洗黑錢，小部分款項則用作交還信用卡最低還款額。案中傀儡拖欠數十萬至300萬元不等的卡數，部分甚至申請破產，令發卡銀行蒙受巨額損失。

警方經調查後，昨日動員逾百人突擊搜查全港多處，拘捕15男9女（23至67歲），包括51歲報稱無業的主腦、多名骨幹成員及傀儡，檢獲大量信用卡和銀行文件，同時凍結約130萬元款項。

據悉，涉事派對房間公司報稱的葵涌地址為空置單位，沒有任何營運痕迹，案中的傀儡則報稱保安、廚師、售貨員、地產經紀等，與申請信用卡時報稱的職業不相符。