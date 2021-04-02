警搗3非法賭檔　拘25人發43張限聚令告票 (10:57)

昨晚8時，西區警區特別職務隊突擊搜查堅尼地城卑路乍街一間裝修公司地舖及閣樓，搗破一個非法麻將賭檔，60歲本地男負責人涉嫌管理賭博場所被捕，場內3男3女賭客（43至63歲）則涉嫌在賭博場所內賭博被捕，另涉違反限聚令被票控。行動中，警方檢獲兩張電動麻將枱、4副麻將以及約1000元賭款。所有被捕人現正被扣留調查。

凌晨約2時，深水埗警區反三合會行動組突擊搜查長沙灣道883號億利工業中心一單位，搗破一間涉嫌用作無牌賭檔的派對房間，檢獲兩張麻將枱及一批賭博工具，52歲姓陳男負責人涉嫌管理賭博場所及違反營業令被捕，場內5男3女賭客涉嫌在賭博場所內賭博被捕，該8名賭客與其餘20名派對房間客人涉違反限聚令被票控。

另外，九龍城警區特別職務隊於昨晚6時40分，突擊搜查紅磡落山道一工業大廈，搗破一個非法麻將賭檔，52歲姓陳女負責人涉嫌經營賭博場所被捕，場內4男4女（43至67歲）賭客，包括一名内地女子則涉嫌在賭博場所內賭博被捕，所有被捕男女同時涉嫌違反限聚令被票控。行動中，警方檢獲4張電動麻將枱、8副麻將及約1800元賭款。所有被捕男女現正被扣留調查。