油尖反黑搗兩酒吧拘11人　57酒客被票控限聚令 (11:28)

警方其後於凌晨3時許突擊搜查尖沙嘴漆咸圍一單位，搗破一間無牌酒吧，行動中拘捕一名33歲姓郭男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品及無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，酒吧內6男1女酒客（15至33歲）則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。行動中，警方檢獲4支紅酒及白蘭地等烈酒，以及39罐啤酒，總值約3000元。被捕男女正被扣留調查。

另外，長沙灣分區雜項調查隊於昨晚7時半突擊搜查荔枝角青山道489號至491號香港工業中心一單位，搗破一間無牌酒吧，拘捕一名33歲男負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品及藏有酒類飲品可作販賣用途，檢獲193支啤酒、48罐啤酒及4支烈酒，市值約1萬元。

凌晨約2時半，秀茂坪警區重案組及反黑組人員今日（2日）突擊搜查牛頭角太平洋貿易中心一單位，搗破一間無牌酒吧，19歲姓姚男負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反營業令被捕，場內10男5女酒客（15至31歲）涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，同時涉違反限聚令被票控。行動中，警方檢獲約15支烈酒及147罐啤酒，總值約1萬元。