警新蒲崗工廈搗樓上音樂會　拘4人票控115人違限聚令 (10:05)

據了解，涉事單位內有兩個廁所，沒有座位，場內有小型樂隊演奏供參加者聽歌、唱歌，每人入場費約100元，活動於昨日傍晚6時半至10時晚間舉行，於晚上9時半被警方掃蕩。

翻查涉事場地的網頁，該場地提供3個單位出租，當中包括7間大小不同的有鏡房間，可供排練、表演、舉行派對等活動，其facebook專頁貼有歌手陳奕迅、張敬軒租用其房間排舞的相片，亦貼有《狂舞派3》、《全民造星》等電影及電視節目取景場地。

另外，觀塘警區昨晚至今日（2日）凌晨期間突擊搜查觀塘商貿區內的派對房間，搗破6間正違規營業派對房間，拘捕4名男負責人（22至51歲）涉違反營業令，56男34女顧客（18至55歲）則涉嫌違反限聚令被票控。

沙田警區特別職務隊昨午5時突擊搜查大圍成運路25號至27號成全工業大廈一單位，發現一間正違例經營派對房間，23歲姓林男負責人涉違反營業令被捕，場內9名男女顧客（22至62歲）則涉嫌違反限聚令被票控。