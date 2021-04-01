中大與學生會割席｜朔夜5成員任臨時行政委員會　校方禁用學生會會室 (22:50)

中大2月底發嚴正聲明，對學生會採取5項行動，包括暫停為其提供行政與大學場地支援。中大學生事務處今日在學生會會室張貼通告，指出根據校方2月25日的聲明，學生會幹事會有關成員，包括由幹事會前成員組成的臨政成員，不可使用學生會會室，直至另行通知。

中大臨政在facebook稱，縱然面對打壓，成員將盡力而為，維持學生會基本運作。臨政又稱，據其了解中大亦去信學生會代表會，指摘其委任「朔夜」成員出任臨政。

中大臨政主席馬活言回覆本報稱，學生會會室屬於所有中大學生，校方無權剝奪學生進入會室的權利。他又說，臨政的職責包括管理學生會的場地，學生會亦聘請助理協助管理，相關工作需於會室進行。他稱，臨政成員未決定會否遵守校方通告要求，不進入會室。

馬活言說，校方針對的不只是「朔夜」，而是內閣每一名成員。他批評校方今日封殺「朔夜」12名成員，他日或以其他方法，封殺其他學生代表。

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