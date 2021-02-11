民主派初選47人案｜高院准保釋　黃碧雲一方：黃因不支持攬炒遭騷擾　鄭達鴻一方：鄭僅隨波逐流 (21:41)

杜官引述律政司一方指出，「35+初選」目的為爭取立法會過半數議席，繼而利用否決權迫使港府落實「五大訴求」，以及迫使特首林鄭月娥下台，而鄭達鴻於去年6月29日出席初選論壇時，重申相同願望。鄭達鴻最終勝出初選，其後遞交立法會選舉提名表格，惟選舉主任認為鄭達鴻請求外國就香港落實國安法而作出干預，裁定鄭達鴻提名無效。

鄭達鴻一方爭議，鄭達鴻對香港有緊密聯繫，亦向選舉主任表明會遵守《港區國安法》，加上他已退出公民黨，政治生涯短暫，目前只是一個「獨來獨往的人」，沒有影響力，形容鄭達鴻沒有堅決的意志，只是「隨波逐流、缺乏熱情」，對比其他有聯繫和手段的人，鄭達鴻亦無法有效地干犯危害國家安全的行為。

就黃碧雲的保釋覆核，杜官引述律政司一方所指，黃碧雲曾簽署初選的提名表格，認為她串謀其他被告，透過「35+初選」推行「攬炒」計劃。

黃碧雲一方爭議，從初選論壇的片段可見，黃碧雲多次因不支持「攬炒」而遭受騷擾，亦沒簽署「墨落無悔堅定抗爭」的聲明，而觀乎黃碧雲多年的立法會投票紀錄，她多次投票支持政府的議案，亦曾擔任監警會委員及中大校董會成員，甚至今屆立法會需延任時，黃碧雲亦獲政府邀請留任。

杜官表示，經考慮雙方的陳辭，以及鄭達鴻、黃碧雲的背景，相信兩人獲保釋後不會繼續干犯危害國安的行為，最終批准兩人以原有條件保釋。

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