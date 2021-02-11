修改選舉制度｜美領事史墨客：新制度「巨大倒退」　將不會得出有意義民主結果 (20:13)

全國人大常委會已通過修改香港選舉制度，史墨客稱一旦實施修改，將不會得出有意義的民主結果，亦不可能產生可反映港人意願的代表。他說，有關選舉制度已被操控（rigged），「不被北京接納的聲音幾乎不能發揮有意義的作用」，認為新制度是「巨大的倒退（enormous step backwards）」，中國亦違反《中英聯合聲明》承諾。

史墨客說，作為外交官，其職責是代表美國與不同界別的人會面，但國安法導致不少泛民陣營的人因怕被扣上「勾結外國勢力」帽子，對會面感卻步，「是非常可悲的發展（very sad development）」。對於多名民主派目前被還押或離港，他感可悲。

美國因應香港自治被削弱，已先後將34名中港官員列入制裁名單；被問到美方未來會否有進一步行動，史墨客多次強調，美國會盡力阻止香港的自治進一步受到侵蝕，會考慮不同做法，目的是要北京有代價，但他未有提及具體方案。至於會否仿效英國及澳洲等國，為港人推出新的簽證安排，史墨客稱國會正在討論相關議案，現不宜評論，但強調與港人團結一致。

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