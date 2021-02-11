新冠肺炎｜港大醫學院發現抗癌藥物TPT可減新冠炎症和死亡率　將投入臨牀研究 (19:15)

香港大學與美國團隊發現一種癌症藥物「托普樂肯」（TPT），在倉鼠和小鼠實驗中有效減低感染新型冠狀病毒後的肺部炎症和死亡率，將於印度投入臨牀研究，有望成為新冠重症病人新的治療選項，研究成果已在國際期刊《細胞》發表。
港大醫學院與美國西奈山（Mount Sinai）團隊合作，發現抗癌藥物TPT有助治療新冠感染的炎症。這項研究的共同第一作者、港大醫學院微生物學系科學主任莫頴兒說，這款藥物已知有抗伊波拉、流感和細菌感染的作用，今次透過倉鼠實驗，發現感染新冠病毒的倉鼠注射TPT後，肺部的炎症明顯較無用藥的對照組輕，「發炎和水腫都少好多」。另在小鼠實驗中亦發現，有注射TPT的小鼠，感染新冠病毒後15日的生存率近80%，較對照組不足40%高近一倍，反映此藥有助減低感染後死亡率。
莫頴兒解釋，TPT能針對性地抑制受感染細胞引起的炎症反應，而這款藥物是由喜樹樹皮的喜樹鹼衍生而成，是天然產物，價格便宜，約為瑞德西韋十分之一價錢，也是獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用的抗癌藥物。她說，初步相信只需治療癌症所用的五分之一劑量、注射兩劑就有助改善新冠病毒炎症。
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