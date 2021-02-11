新冠肺炎｜港大醫學院發現抗癌藥物TPT可減新冠炎症和死亡率　將投入臨牀研究 (19:15)

港大醫學院與美國西奈山（Mount Sinai）團隊合作，發現抗癌藥物TPT有助治療新冠感染的炎症。這項研究的共同第一作者、港大醫學院微生物學系科學主任莫頴兒說，這款藥物已知有抗伊波拉、流感和細菌感染的作用，今次透過倉鼠實驗，發現感染新冠病毒的倉鼠注射TPT後，肺部的炎症明顯較無用藥的對照組輕，「發炎和水腫都少好多」。另在小鼠實驗中亦發現，有注射TPT的小鼠，感染新冠病毒後15日的生存率近80%，較對照組不足40%高近一倍，反映此藥有助減低感染後死亡率。

莫頴兒解釋，TPT能針對性地抑制受感染細胞引起的炎症反應，而這款藥物是由喜樹樹皮的喜樹鹼衍生而成，是天然產物，價格便宜，約為瑞德西韋十分之一價錢，也是獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用的抗癌藥物。她說，初步相信只需治療癌症所用的五分之一劑量、注射兩劑就有助改善新冠病毒炎症。

新冠肺炎 相關報道：

本港增13確診 兩宗源頭不明

強制檢測｜當局上環翠麗軒、順景雅庭執法 5人違強制檢測公告

食肆4月底須提升換氣量 食環署網站上載首批達標空氣淨化機名單【附連結】

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

同坐向上下層4人染疫 半月前曾封區 恐煙囪效應播毒 均益大廈60人撤離