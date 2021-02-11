民主派初選47人案｜伍健偉被撤保釋　官：他有「清晰決心」實現香港獨立 (15:35)

杜官引述律政司一方所指出，除「35+初選」，伍健偉同時有實現香港獨立和分裂的決心，加上他有強烈的政治聯繫，以及長期投身社運，法庭評估日後的風險後，認為不應批出保釋。

伍健偉一方則反駁，立法會選舉已無限期押後，他再犯的風險已經不存在，即使他有強烈政治聯繫等，亦不應與伍健偉會否干犯危害國安罪行的風險混為一談，尤其國安法同時保障言論、集會和示威等自由。伍健偉一方又認為，港府和中聯辦早前就初選發出的警告，未有提供進一步理由，有關警告並不清晰。杜官表示，法庭目前不會考慮控罪所涉的爭論，現階段需評估被告獲保釋後，會否繼續干犯危害國安的行為。

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