818流水式集會案｜官：遊行隊伍帶橫額喊口號　難稱當日聚集是疏散人群 (14:55)

法官指出，案中證據顯示，案發當日確在維園至遮打道有一個在《公安條例》下未經批准的集結出現，並確定該集結是一個未經批准的遊行，而非當日民陣維園集會的必要疏散計劃，因沒有證據指出當日集會的過多人流做成即時危險，或人流不能透過平日的出口及維園附近的兩個港鐵站疏導。

法官亦指出，民陣與李卓人、梁國雄及區諾軒在事前的記者會中，有呼籲市民出席集會，並認為他們有關「流水式」的言論看似是「集會號召（rallying cry）」多於解釋疏散計劃，其意圖是以疏散之名，反抗警方反對遊行的決定及表達不滿；加上各被告帶領市民的路線與原本警方反對的遊行路線近乎一樣，此具有象徵意義，並非巧合，即使當日警方如辯方形容般對事件不作為、「毫無計劃」、「犯錯連連」，亦難稱當日的聚集只是疏散，故此裁定控方已舉證至毫無合理疑點，各被告在無合法授權或合理辯解下，組織及明知而參與了當日的未經批准集結。

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