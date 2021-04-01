女子疑拍攝示威者遭包圍侮辱　3人非法集結禁錮罪成　官斥近乎「批鬥」 (14:45)

被告為廚師黃子隆（32歲）、註冊社工吳睿哲（24歲）及中學女教師蘇瑋善（26歲），3人被控於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界，非法禁錮女子X及非法集結。黃子隆另被控非禮女子X。

法官練錦鴻裁決表示，當日X被現場的人包圍及箝制，X明顯受到禁錮。但X拍照並非犯法，更不是強行將她留下、要求她出示手機照片及侮辱她的理由，形容此等行為接近「批鬥」，因為X是弱女，眾人便將對執法人員的不滿宣泄到其身上。

練官續稱，當時黃子隆一直以雙手從後箝制X，其間手臂觸及她胸部，私處又壓向其臀部，不管他是討便宜或故意羞辱X，均屬非禮行為。對於蘇瑋善自辯稱當日經過上前調解，練官稱她雖然態度溫文，但她不斷要求X出示手機照片，沒有要求其他人放手，其間曾協助拉住被告，明顯是助紂為虐，不信納她是真心調解。

至於吳睿哲自辯稱因聽到X曾打人，他才行使市民拘捕權，練官說他有份出言侮辱X，稱他強詞奪理。由於3人伙同犯案，把X強行留下，裁定3人非法禁錮及非法集結罪罪成。

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